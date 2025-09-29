Antes de que comiencen oficialmente las grabaciones de El Internado, el nuevo reality de Mega que se desarrolla en Perú, dos de los participantes ya están en el centro de la polémica.

Se trata del antiinfluencer Otakin y del bailarín Maluco, quienes fueron acusados de romper las reglas al salir de la concentración para divertirse en la capital limeña.

El hecho habría ocurrido la noche del viernes, cuando, según fuentes consultadas por El Filtrador, ambos concursantes dejaron los hoteles designados para el elenco con el fin de “carretear” en Lima.

La producción, al notar su ausencia, habría actuado de inmediato y decidido imponer un castigo. La medida consistiría en prohibirles abandonar sus habitaciones hasta el inicio de las grabaciones, programadas para este lunes 29 de septiembre.

La versión de Otakin Antiinfluencer sobre lo que pasó

Sin embargo, Otakin reaccionó a través de redes sociales, negando tajantemente la información difundida. “La hueá mierda. Ojalá pudiéramos salir a carretear, hueón. Con cuea bajamos a fumar, nos grabaron y eso”, expresó el creador de contenido en un registro compartido en Instagram.

El participante aseguró que la situación fue malinterpretada. “Estamos juntos (con Maluco) porque estamos con el mismo productor. Pero no, qué me voy a andar escapando, hueón, estay loco”, dijo entre risas.

Finalmente, Otakin aseguró que todo sigue en pie para el encierro: “Así que eso, vamos con todo, no más, que mañana (lunes) nos encerramos. Ahí les voy contando”.

Además, en el video escribió: “Nadie los sancionó. Nunca pasó”.