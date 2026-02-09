;

“Antes estaba cerrado al fútbol, hoy estoy experimentando cosas diferentes que antes no podía”

Luis Jiménez participó en el nuevo episodio del programa “La Última Palabra” donde se sinceró sobre diversos temas.

Nicolás Lara Córdova

En 2022, Luis Jiménez decidió anunciar su retiro del fútbol profesional. Tres años más tarde, el ‘mago’ sorprendió al participar en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos.

Ahora, el ex futbolista de 41 años participó en un nuevo capítulo de La Última Palabra, donde confesó sus razones de haber participado en dicho espacio de la casa televisiva.

Antes estaba muy cerrado en lo que era el fútbol, dejé de jugar y empecé a experimentar diferentes cosas“, indicó Jiménez.

“Hoy día estoy experimentando cosas diferentes que antes no podía”, complementó.

Sobre su participación en Mundos Opuestos, el ex futbolista profundizó diciendo que “me habían ofrecido mucho entrar al reality, hace muchos años y dije ¿por qué no?"

Yo creo que se sumaron todas las cosas, o sea, la propuesta económica, fue buena, no lo niego, también fue importante” agregó el ex futbolista.

Sobre una posible participación en un nuevo reality, Jiménez dijo no descartarlo, pero destacó lo más complicado que le tocó vivir en dichos espacios.

“Estar lejos de mis hijos, sin duda”, cerró.

