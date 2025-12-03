;

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: los desafíos de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Chile 2027

La presidenta del comité de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, Carolina Picasso, escribió una carta sobre el tema.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: los desafíos de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Chile 2027

MARIO DçVILA HERNçNDEZ/AGENCIAUNO

En dos años más, nuestro país será el foco del deporte: Chile será sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027. El evento deportivo más importante del mundo para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Entre el 16 al 24 de octubre del 2027, Santiago recibirá a más de 6 mil atletas, provenientes de más de 170 países. El Team de Olimpiadas Especiales Chile estará conformado por 500 atletas, con el Parque Estadio Nacional como epicentro de este mega evento deportivo.

Este miércoles 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la presidenta del comité de Olimpiadas Especiales Chile y de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, Carolina Picasso, escribió una carta sobre el tema.

Estos son algunos párrafos destacados:

“He visto de cerca algo que rara vez aparece en la conversación pública: la discapacidad como un motor país, no solo como un desafío social. ¿Seremos capaces de entender la inclusión no como un costo, sino como una oportunidad estratégica para el desarrollo?

La experiencia internacional es clara: las naciones que integran plenamente a las personas con discapacidad avanzan en innovación, cohesión social, productividad y bienestar.

Por eso, de cara a 2027, quiero proponer algo que todavía no se ha dicho con la fuerza necesaria: Chile tiene en la discapacidad una oportunidad histórica de redefinir su identidad social y su liderazgo internacional.

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales serán el evento humanitario, deportivo e inclusivo más grande de nuestra historia. No será solo una competencia: será una vitrina ética. Un examen. Una declaración de quiénes queremos ser".

