Cinco personas fueron detenidas en Quilicura tras un operativo de Carabineros que permitió desarticular una actividad de maltrato animal asociada a apuestas ilegales.

El procedimiento se realizó la tarde del lunes en un terreno de avenida Lo Marcoleta, con orden del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una investigación previa.

En el lugar, funcionarios de la 49ª Comisaría encontraron a cuatro personas imputadas por maltrato animal, luego de constatar la presencia de un caballo con lesiones, utilizado en la práctica conocida como “tiradas”. Una quinta detenida fue arrestada por receptación de vehículo motorizado.

Lamentable registro

Además, se incautaron $778 mil en efectivo, dos plantas de marihuana y una patente artesanal, junto a centenares de botellas de alcohol destinadas al comercio informal.

El caso generó fuerte impacto tras la viralización de un video, donde se observa a dos caballos forzados a competir, en medio de gritos y apuestas. En el registro, uno de los animales colapsa y cae al suelo sin poder levantarse.

Los cinco detenidos pasaron a primer control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y evaluar el estado del equino afectado.

Maltrato animal en Quilicura Ampliar