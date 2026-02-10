Cargo por consumo, menos los más vulnerables: así es el proyecto del Gobierno para mitigar alzas en cuentas de la luz

El pasado lunes, y debido al alza en las cuentas de la luz en todo el país, el Gobierno anunció un proyecto de ley para mitigar este cobro extra en las familias más vulnerables.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, detalló que el aumento se implementaría mediante un cargo único para todos los clientes, lo que implicaría un incremento en la tarifa mensual de la luz de 1.450 pesos por 48 meses.

Esto generó críticas, que apuntaban a una injusticia, ya que una casa de una persona debía pagar lo mismo que un local comercial.

En ese sentido, el Gobierno detalló que el proyecto busca sumar $8 por cada kilowatt hora (kWh) consumido, lo cual da un aumento aproximado de $1.450 mensuales, entendiendo que una casa promedia 180 kWh al mes.

Este cobro adicional se aplicaría durante 48 meses, es decir, por 4 años consecutivos, que busca recaudar recursos para pagar la deuda acumulada con las generadoras eléctricas durante el período en que las tarifas estuvieron congeladas (entre 2022 y 2024).

La iniciativa será entregado al próximo Gobierno, con el fin de que “lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”, cuando el Parlamento retome sus actividades.

¿Quiénes quedarían exentos del alza?

El proyecto incluirá un subsidio directo para el 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares), quienes no pagarían el cargo extra de $8 por kWh, por lo que su cuenta no se verá afectada por esta medida.

Esta es una manera de proteger a los hogares más vulnerables del impacto del ajuste tarifario, manteniendo la progresividad del sistema.

¿Te parece justo que se cobre este recargo a los usuarios mientras se subsidia al 40% más vulnerable? ¿Qué otra fórmula crees que debería evaluarse?