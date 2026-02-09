;

Palestino anuncia drástica medida para recibir a la U: estalla una nueva polémica en el fútbol chileno

Además de prohibir el ingreso de hinchas azules, el cuadro árabe impedirá la acreditación de medios partidarios de la U tras los incidentes ocurridos el año pasado en La Cisterna.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Palestino tomó una drástica decisión de cara al partido de este viernes ante Universidad de Chile, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Aunque ya se conocía que el cuadro árabe no recibiría hinchas visitantes, durante esta jornada se anunció una nueva medida que generó polémica de inmediato.

A través de su sitio web, Palestino comunicó que no permitirá la acreditación de medios partidarios de la U. La noticia provocó indignación entre los diferentes medios azules, que no podrán cubrir el partido, en una medida que afecta directamente la libertad de expresión.

La decisión del equipo de colonia se justifica por los incidentes ocurridos el año pasado en La Cisterna, cuando fanáticos de Palestino increparon y se trenzaron a golpes con hinchas y periodistas de medios partidarios de la U que festejaban la victoria del elenco estudiantil por 3-1 en el marco del Campeonato Nacional 2025.

“El período de acreditación finaliza el jueves 12 de febrero a las 12:00 horas. NO SE ACEPTARÁN solicitudes de medios visitantes y fuera de plazo de ningún medio de comunicación", señaló Palestino en el comunicado.

