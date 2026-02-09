Chayanne obliga a Everton a salir del Sausalito para la tercera fecha de la Liga de Primera

Los problemas con los estadios del fútbol chileno para disputar la Liga de Primera siguen sumando casos y, en esta ocasión, afectan a Everton, que no podrá usar el Sausalito.

Los “Ruleteros” deben recibir a Huachipato este viernes 13 de febrero por la tercera fecha del torneo, pero no podrán utilizar el recinto de Viña del Mar debido a un concierto de Chayanne.

El cantante puertorriqueño se presentará en la “Ciudad Jardín” este miércoles y, por toda la infraestructura que requiere el “Papá de América”, el estadio no podrá ser utilizado dos días después.

Debido a esto, los “Oro y Cielo” deberán mudarse al Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, pero anteriormente, tuvieron la opción de jugar en la casa de su eterno rival.

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de Everton consultó la posibilidad de hacer de local en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, pero desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) habrían elevado considerablemente los costos de arriendo.

Además, el cuadro viñamarino no podrá contar con hinchas en La Calera, ya que cumplirá la última fecha de sanción que arrastra tras la invasión de cancha protagonizada por sus seguidores la temporada anterior ante la Universidad Católica.