Las mujeres podrán entrar gratis al MIM: durante este día de la semana tendrán acceso liberado al museo

El Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana, es uno de los grandes atractivos para visitar durante las vacaciones de verano en la capital.

Ahora, el recinto informó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el próximo miércoles 11 de febrero el recinto abrirá sus puertas con entrada liberada para las niñas y mujeres.

En dicha jornada se realizarán una serie de actividades dedicadas a las mujeres científicas en el interior del recinto.

¿Cómo obtener el ticket gratis?

Desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas, el museo abrirá sus puertas con entrada gratuita para niñas y mujeres que lleguen a comprar su ticket de forma presencial.

En total, el recinto contará con 2.000 accesos gratuitos para las mujeres que asistan el próximo miércoles 11 de febrero al MIM.

Dentro de las actividades que se realizarán, está “Pregúntale a una científica” el cual será un espacio en donde estudiantes y científicas compartirán con el público sus trayectorias, experiencias y sus diferentes investigaciones. Además, los asistentes podrán interactuar con los experimentos.

“Uno de los hitos centrales de la jornada será una intervención visual y simbólica compuesta por telas suspendidas en distintos espacios del museo que destacan a una científica, transformando el recorrido habitual en una experiencia de encuentro con rostros, historias y aportes que han quedado fuera del relato tradicional. La instalación invita a reflexionar sobre la diversidad de miradas que construyen la ciencia y busca despertar curiosidad, preguntas y referentes en niñas y jóvenes”, señalan desde MIM.