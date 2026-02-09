Un joven estadounidense generó revuelo en redes sociales tras compartir su experiencia en Santiago y afirmar que está más desarrollada que el 90% de las ciudades de América.

Se trata de Justin Murphy, un creador de contenido conocido en TikTok como @justin.murphh, quien expresó su sorpresa por la capital chilena, donde estuvo por unos días.

“Santiago de Chile es más seguro y desarrollado que el 90% de las ciudades de América, pero te apuesto que no sabías ”, partió señalando el influencer en un video que ya supera las 45 mil visualizaciones.

“Es más atractiva que la mayoría de...”

Luego, sostuvo que “en el mundo occidental se nos enseña esta idea de que Sudamérica es un lugar subdesarrollado y peligroso”.

En ese contexto, el joven afirmó haber quedado en “shock” al comprobar que Santiago es completamente distinto a lo que imaginaba. “Es más atractiva que la mayoría de las ciudades de América”, concluyó.

Revisa aquí el video del influencer estadounidense: