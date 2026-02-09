;

VIDEO. “Te apuesto que no sabías”: influencer de EE.UU. destaca a Santiago como más segura que el 90% de las ciudades de América

El creador de contenido explicó que “en el mundo occidental se nos enseña esta idea de que Sudamérica es un lugar subdesarrollado y peligroso”

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @justin.murphh

Capturas TikTok @justin.murphh

Un joven estadounidense generó revuelo en redes sociales tras compartir su experiencia en Santiago y afirmar que está más desarrollada que el 90% de las ciudades de América.

Se trata de Justin Murphy, un creador de contenido conocido en TikTok como @justin.murphh, quien expresó su sorpresa por la capital chilena, donde estuvo por unos días.

“Santiago de Chile es más seguro y desarrollado que el 90% de las ciudades de América, pero te apuesto que no sabías”, partió señalando el influencer en un video que ya supera las 45 mil visualizaciones.

“Es más atractiva que la mayoría de...”

Luego, sostuvo que “en el mundo occidental se nos enseña esta idea de que Sudamérica es un lugar subdesarrollado y peligroso”.

En ese contexto, el joven afirmó haber quedado en “shock” al comprobar que Santiago es completamente distinto a lo que imaginaba. “Es más atractiva que la mayoría de las ciudades de América”, concluyó.

Revisa aquí el video del influencer estadounidense:

@justin.murphh

Santiago, Chile has been a HUGE surprise! This city feels like any other Western city and tears down so many of the stereotypes we’ve been told about this continent. PS: I’m not saying Santiago is better than every city in the US, but if I put an American citizen here without them knowing where they were, I’m pretty sure they wouldn’t guess Chile or even South America. #travel #chile #santiago #southamerica

♬ original sound - justin.murphh

