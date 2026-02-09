Día de la Pizza en Chile 2026: Revisa aquí las mejores promociones y ofertas para celebrar este 9 de febrero / Waqar Hussain

Cada 9 de febrero, los amantes de la gastronomía se unen para celebrar el Día Mundial de la Pizza, una de las preparaciones más icónicas y transversales de la cocina global.

Naturalmente, la efeméride se ha transformado en una jornada clave para el comercio, donde las principales cadenas y pizzerías locales aprovechan de lanzar atractivas promociones en Chile.

Algunas ofertas son solo por este lunes, mientras que otras se extienden por toda la semana.

Revisa a continuación una lista con las mejores opciones.

Under Pizza

La cadena ofrecerá pizzas familiares de variedades clásicas, como napolitana o pepperoni, a un precio especial de $4.990. La promoción será exclusiva para compras presenciales en sus locales.

Además del descuento, los clientes que realicen su compra durante el día podrán participar en el sorteo de un año de pizza gratis. Para concursar, solo deberán registrar los datos de su boleta en el sitio web oficial de Under Pizza.

Sbarro

La cadena de estilo neoyorquino Sbarro anunció un festival de descuentos que se extenderá hasta el 15 de febrero. Hoy los clientes podrán adquirir una segunda pizza familiar por solo $1 al comprar una de las variedades seleccionadas (Queso, Napolitana, Jamón–Champiñón, Pepperoni, 4 Carnes y Suprema) en sus locales físicos.

La celebración también se trasladará al delivery con precios especiales. Entre las ofertas destacan la pizza familiar napolitana a $9.990 y la de pepperoni a $10.990, valores que pueden bajar aún más para usuarios de suscripciones en aplicaciones de reparto. Además, la marca dispuso combos familiares que incluyen acompañamientos y bebida con descuentos preferenciales en plataformas digitales.

Papa Johns

La gran sorpresa de este lunes consiste en que, por la compra de una pizza de especialidad tamaño familiar, los clientes podrán llevarse una segunda unidad del mismo tamaño por solo $1.000.

Este beneficio estará vigente tanto para compras en locales como a través de pedidos telefónicos y el sitio web. Sin embargo, los descuentos no se detendrán hoy, ya que durante los próximos días se liberarán nuevos códigos promocionales y ofertas especiales, incluyendo acciones enfocadas en el próximo día de San Valentín.

Little Caesars

Otra de las promociones destacadas para este lunes 9 de febrero incluye el regreso de un precio especial para dos de las variedades más populares de Little Caesars. Solo por esta jornada, las pizzas de pepperoni y la clásica de queso estarán disponibles a un valor de $5.000.

Domino’s Pizza

Domino’s Pizza ha lanzado un concurso a través de sus redes sociales para premiar a sus seguidores más activos. La cadena regalará un total de 50 pizzas este lunes 9 de febrero entre quienes comenten en el post de abajo.

Pizzario

El local, ubicado en el piso -3 del MUT, ofrecerá una promoción especial este lunes que consiste en su variedad de pepperoni (media pala) a un valor de $9.990.

La compra con precio rebajado estará vigente tanto para el consumo presencial en el local como para pedidos realizados a través de su sitio web mediante el sistema de delivery. No es acumulable con otros descuentos.

Quercus Bar

El conocido bar ubicado en el corazón de Providencia también se sumará a los festejos, pero extendiendo el beneficio por toda una semana. Entre el 9 y el 15 de febrero, los clientes podrán disfrutar de un 20% de descuento en sus preparaciones favoritas.

La iniciativa busca potenciar el maridaje entre este plato y la cerveza artesanal en su local de la calle Santa Magdalena.