Los hinchas de Cobreloa recuerdan con mucho aprecio a Luis Fuentes, histórico defensa central que fue formado en Coquimbo Unido y que tuvo un paso breve por Deportes Iquique. Sus grandes actuaciones con los conjuntos “Pirata” y “Loíno” le permitieron defender la camiseta de la selección chilena entre 1998 y 2005, bajo las órdenes de Nelson Acosta, Pedro García y Juvenal Olmos.

Hoy, después de su retiro en 2014, el ex zaguero vuelve al fútbol, pero esta vez no con los zapatos y las canilleras, sino que a pie de cancha.

Recientemente, el “Culebra”, llamado así por su llamativa y recordada forma de quitarle el balón al mejor jugador de ese entonces, Ronaldo Nazario, en las clasificatorias a Alemania 2006, fue presentado como ayudante técnico de Provincial Ovalle, club que hoy está en la tercera división chilena.

En conversación con ADN.cl, Luis Fuentes comentó pasajes de su carrera como futbolista, por qué tomó la decisión de ser ayudante técnico, su visión sobre el fútbol actual, entre otras cosas más.

“Lucho” Fuentes hace dos años atrás se encontraba en Calama trabajando en el fútbol formativo en Cobreloa, y por problemas personales tuvo que alejarse de las canchas. Afortunadamente, hace escasas semanas, recibió un llamado que lo hizo motivarse y sumarse a un nuevo desafío.

“Este proyecto me sedujo. Es un equipo donde quieren hacer las cosas bien y donde se conformó un plantel competitivo. Además, el técnico, Jonathan Orellana, fue quien me llamó. Nos juntamos, conversamos y la respuesta fue rápida. Le dije de inmediato que sí, porque tenía muchas ganas de reinsertarme nuevamente en el ámbito del fútbol”, comentó el nortino.

En cuanto a lo que lo motivó a aceptar este reto, el exseleccionado confesó que “lo que más me llamó la atención es que el club quiere subir. Se ha conformado un plantel con las características de un equipo que apunta al ascenso. Eso se notó desde el primer entrenamiento, donde quedó en evidencia la calidad de los jugadores que han llegado a Provincial Ovalle. Muchos vienen con el objetivo de demostrar lo que no pudieron en sus equipos anteriores y de tener una revancha en sus carreras".

Por otro lado, Fuentes siempre tuvo la vocación de poder enseñarles a otros futbolistas más jóvenes lo que otros le enseñaron a él previamente.

“A mí me ayudaron muchos jugadores en su momento, como Daniel López, Jorge Peralta y José Miguel Álvarez, a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Y luego quise hacer lo mismo con los más jóvenes: Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Junior Fernández y Eduardo Vargas. Es una forma de devolver la mano. Así como en su momento me ayudaron a mí, hoy siento que ese impulso de enseñar nace de manera natural.

—¿Hubo algún técnico que lo haya marcado en su carrera como futbolista y del que hoy rescate algunas ideas?

- A lo largo de mi carrera tuve muchos técnicos: José Sulantay, Arturo Salah, Manuel Pellegrini, Gustavo Huerta, Nelson Acosta, Juvenal Olmos, Pedro García, Luis Santibáñez, entre otros. De todos saqué alguna enseñanza.

De Manuel Pellegrini recuerdo que era un técnico muy correcto, que te trataba de una manera distinta a lo que se veía en esa época, sobre todo en el plano humano. Con Juvenal Olmos aprendí mucho en la parte táctica, algo que en los años 2000 todavía no era tan común, porque pocos entrenadores trabajaban la idea de anticipar lo que podía pasar en un partido.

En tanto, con José Sulantay aprendí la importancia de entrenar en función de lo que después vas a aplicar en la cancha durante el partido.

La Roja / La Roja Ampliar

—¿Qué diferencias ve entre cuando usted era futbolista y el entrenar a un jugador de hoy en día?

— Creo que antes el fútbol era mucho más pasional. Hoy el jugador es más superficial. En mi caso, yo defendía mucho los colores del club: me pasó en Coquimbo, en Cobreloa y también en Iquique. Había un sentido de pertenencia distinto.

Ahora el jugador pasa por los equipos como por un trayecto más, sin ese vínculo tan fuerte. El futbolista de antes tenía otra formación y hoy cuesta más encontrar jóvenes que acepten el consejo. Cuando uno jugaba, en cambio, se recibían mucho más las recomendaciones y se valoraba la experiencia.

—¿Qué mensaje le daría al hincha de Provincial Ovalle?

— Que confíe plenamente en el trabajo que se está realizando y en lo que están haciendo los dirigentes y el presidente del club. La idea es que la gente confíe en que de aquí a fin de año Provincial Ovalle pueda consolidarse como un equipo profesional. Esa es nuestra tarea junto al plantel que se ha conformado: construir un equipo serio y competitivo, no de paso, sino con proyección.

—Que viene para más adelante... ¿Le gustaría asumir como director técnico algún día?

- Voy paso a paso, con tranquilidad, como se dice, piano piano. Mi tarea hoy es ser ayudante de Jonathan, que confió en mí, y enfocarme en eso. Estoy tranquilo en la posición en la que estoy y voy a trabajar mucho para aprovechar las oportunidades que se vayan dando.

Si más adelante se da la opción de dirigir, bienvenido sea, pero hoy mi foco está en cumplir bien este rol. El camino del técnico es parecido al del futbolista: hay que ir abriéndose camino de a poco, con paciencia y trabajo, esperando que las cosas se den en su momento.