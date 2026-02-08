Coquimbo Unido tuvo un positivo arranque de temporada luego de su histórica campaña 2025, y esto a pesar de todas las bajas que sufrió aquel plantel campeón.

Por lo mismo, el conjunto “Pirata” se sigue moviendo en el mercado de fichajes, donde ahora acaba de oficializar un importante regreso en su delantera.

A través de sus redes sociales, el “Barbón” presentó al atacante argentino Rodrigo Holgado como su nuevo refuerzo, quien regresa a la institución luego de tres años fuera.

“¡El Turro retorna al Puerto Supercampeón! Rodrigo Holgado vuelve a la que siempre será su casa, ese hogar donde la historia sigue escribiéndose junto a la familia aurinegra”, escribieron en su presentación.

El “9” de 30 años vuelve a Coquimbo Unido a préstamo hasta finales de junio. En sus anteriores etapas con la camiseta “Pirata”, alcanzó a disputar 33 partidos, en los que convirtió 19 goles y repartió tres asistencias.