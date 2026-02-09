Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en el fútbol español: la nueva marca que logró el DT chileno

Este domingo, el Real Betis le ganó 1-0 al Atlético de Madrid por la fecha 23 de La Liga española. Con este resultado, los “béticos” se consolidaron en la quinta posición de la tabla, quedando en los puestos de competiciones europeas.

Esta fue la victoria número 260 para el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien consiguió una nueva marca en Europa: se convirtió en el quinto entrenador con más partidos ganados en la historia del fútbol español.

De este top 5, el “Ingeniero” es el segundo extranjero, por detrás de Diego Simeone. El resto son todos españoles.

Los técnicos con más victorias en La Liga española

1. Luis Aragonés - 334 partidos

2. Diego Simeone - 327 partidos

3. Miguel Muñoz - 323 partidos

4. Ernesto Valverde - 272 partidos

5. Manuel Pellegrini - 260 partidos

6. Javier Irureta - 259 partidos

Este domingo 15 de febrero, el Betis visitará al Mallorca por la fecha número 24 de La Liga de España, a partir de las 17:00 horas de Chile.