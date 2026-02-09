;

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en el fútbol español: la nueva marca que logró el DT chileno

El entrenador del Real Betis inscribió su nombre en un exclusivo top 5.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago - UEFA

Este domingo, el Real Betis le ganó 1-0 al Atlético de Madrid por la fecha 23 de La Liga española. Con este resultado, los “béticos” se consolidaron en la quinta posición de la tabla, quedando en los puestos de competiciones europeas.

Esta fue la victoria número 260 para el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien consiguió una nueva marca en Europa: se convirtió en el quinto entrenador con más partidos ganados en la historia del fútbol español.

Revisa también:

ADN

De este top 5, el “Ingeniero” es el segundo extranjero, por detrás de Diego Simeone. El resto son todos españoles.

Los técnicos con más victorias en La Liga española

1. Luis Aragonés - 334 partidos

2. Diego Simeone - 327 partidos

3. Miguel Muñoz - 323 partidos

4. Ernesto Valverde - 272 partidos

5. Manuel Pellegrini - 260 partidos

6. Javier Irureta - 259 partidos

Este domingo 15 de febrero, el Betis visitará al Mallorca por la fecha número 24 de La Liga de España, a partir de las 17:00 horas de Chile.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad