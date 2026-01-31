;

“El campo es un desastre, asqueroso, no se puede jugar... Es una falta de respeto como mantienen el estadio”

Cristian Insaurralde, delantero de Cobreloa, lanzó duras críticas al municipio de Antofagasta por el estado de la cancha del Calvo y Bascuñán. “Hay que cuidar el espectáculo y estas cosas no ayudan en nada”, apuntó.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

La Copa Chile 2026 comenzó este viernes con una agónica victoria de Deportes Antofagasta por 2-1 sobre Cobreloa en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la primera fecha del Grupo C.

Los “Pumas” se quedaron el triunfo gracias a un doblete de Brayan Hurtado (52′ y 90+6′), mientras que el cuadro de Calama logró descontar a través de un penal ejecutado por Gustavo Gotti (57′).

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el postpartido estuvo marcado por una fuerte queja. Tras el pitazo final, el delantero de los “Loínos”, Cristian Insaurralde, no se guardó nada y lanzó duras críticas al municipio de Antofagasta por el estado de la cancha del Calvo y Bascuñán.

“Es un desastre, asqueroso el campo de juego como lo tiene la municipalidad de Antofagasta. Esto no tiene nada que ver con los hinchas ni el equipo contrario, sino que ya hay una falta de respeto con respecto a como la ciudad mantiene el estadio”, apuntó en zona mixta.

Y remarcó: “Es un desastre, no se puede jugar. Creo que se vio un partido feo para los dos lados. No es excusa, pero al espectáculo hay que cuidarlo y estas cosas no ayudan en nada”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad