“El campo es un desastre, asqueroso, no se puede jugar... Es una falta de respeto como mantienen el estadio”

La Copa Chile 2026 comenzó este viernes con una agónica victoria de Deportes Antofagasta por 2-1 sobre Cobreloa en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la primera fecha del Grupo C.

Los “Pumas” se quedaron el triunfo gracias a un doblete de Brayan Hurtado (52′ y 90+6′), mientras que el cuadro de Calama logró descontar a través de un penal ejecutado por Gustavo Gotti (57′).

Sin embargo, el postpartido estuvo marcado por una fuerte queja. Tras el pitazo final, el delantero de los “Loínos”, Cristian Insaurralde, no se guardó nada y lanzó duras críticas al municipio de Antofagasta por el estado de la cancha del Calvo y Bascuñán.

“Es un desastre, asqueroso el campo de juego como lo tiene la municipalidad de Antofagasta. Esto no tiene nada que ver con los hinchas ni el equipo contrario, sino que ya hay una falta de respeto con respecto a como la ciudad mantiene el estadio”, apuntó en zona mixta.

Y remarcó: “Es un desastre, no se puede jugar. Creo que se vio un partido feo para los dos lados. No es excusa, pero al espectáculo hay que cuidarlo y estas cosas no ayudan en nada”.