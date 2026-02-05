;

El fichaje más polémico de la B aclara la frase que todos comentan en redes: “Fue en otro contexto de mi carrera”

Zacarías López, nuevo refuerzo de Deportes Iquique, se refirió a un antiguo video donde afirmó que nunca jugaría por el cuadro nortino.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Zacarías López protagonizó uno de los fichajes más controversiales del actual mercado de pases del fútbol chileno. El arquero formado en San Marcos de Arica cruzó la vereda y fue presentado como nuevo refuerzo de su archirrival, Deportes Iquique.

La llegada del portero al Tierra de Campeones no estuvo exenta de polémicas, ya que en 2023 aseguró que no jugaría en Coquimbo Unido ni en Iquique, debido a su identificación con Deportes La Serena y los “Bravos del Morro”, respectivamente.

“No, no hay chances. No jugaría ahí (en Coquimbo Unido) ni en Iquique”, dijo el guardameta en una entrevista al medio Only Granates.

A raíz de estas declaraciones, López decidió hablar en su arribo a los “Dragones Celestes” y aclaró sus antiguos dichos, asegurando que fueron en otro contexto de su carrera.

“Hola, por aquí Zacarías López y quiero hablar de un video que está circulando por redes sociales. Fue en otro contexto de mi carrera. Respeto mucho a este club, soy un profesional de este deporte. Voy a dar lo mejor por esta camiseta y que mi trabajo hable por sí solo“, declaró el arquero de 27 años en un video publicado por Deportes Iquique.

