VIDEO. “Los más fáciles de pillar”: Tohá pide regularizar a inmigrantes empadronados, ante posibilidad de que sean expulsados por Kast

La exministra del Interior advirtió que los empadronados “se entregaron en bandeja” y que “ningún malo se fue a empadronar; ellos se esconden y tienen documentos falsos”, afirmó.

Mario Vergara

Carolina Tohá

Carolina Tohá / Diego Martin

En una sorpresiva intervención política, la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), hizo un llamado directo al gobierno del Presidente Gabriel Boric para que proceda a la regularización masiva de las más de 180 mil personas que participaron en el proceso de empadronamiento biométrico. Según la exsecretaria de Estado, esta medida es urgente para evitar que el próximo gobierno de José Antonio Kast inicie su gestión “expulsando a los inocentes”.

El “peligro” del empadronamiento

Durante su participación en el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli), Tohá explicó que el proceso de empadronamiento buscaba que quienes estaban irregulares salieran de la sombra y tomaran contacto con el Estado. Sin embargo, advirtió que, ante la promesa del presidente electo de expulsar a 300 mil inmigrantes, estas personas se han vuelto vulnerables.

“Las tiene ahí, las 180 mil con su dirección y número de documento. Si el gobierno actual no las regulariza, las va a entregar en bandeja para que sean los primeros expulsados por ser los más fáciles de pillar”, sentenció Tohá.

La diferencia entre “buenos y malos”

La exministra enfatizó que los criminales expertos no se acercan a los procesos voluntarios del Estado. “Ningún malo se fue a empadronar; ellos se esconden y tienen documentos falsos”, afirmó. Su temor radica en que, al intentar cumplir metas masivas de expulsión, la autoridad termine afectando a familias y trabajadores que actuaron de buena fe.

El espejo de Estados Unidos y el ICE

Tohá fue enfática en señalar que Chile no debe replicar el modelo estadounidense de control migratorio. Citó las imágenes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como un ejemplo de lo que se debe evitar.

  • Deshumanización: Criticó que se persiga con “los mismos trajes” a delincuentes del Tren de Aragua y a profesoras o trabajadoras de jardines infantiles.
  • Identidad Nacional: “Yo no quiero eso en Chile... es como traicionar nuestra idiosincrasia”, agregó.

Finalmente, Tohá insistió en que el actual Ejecutivo tiene la facultad legal de realizar esta regularización vía decreto, calificándola como una “deuda” con quienes confiaron en el llamado del Estado para dejar de estar escondidos.

