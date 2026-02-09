;

Tianfu Festival deslumbra Santiago con dos parques temáticos simultáneos: dónde será y cuáles son los precios

El festival funcionará durante todo febrero y hasta fines de marzo con diversas actividades.

Sebastián Escares

Tianfu Festival

Tianfu Festival

Santiago se transforma este verano con el regreso del Tianfu Festival, el evento cultural chino más grande de Latinoamérica, que por primera vez se realiza en dos parques temáticos al mismo tiempo: el Parque Padre Hurtado, en La Reina, y el Pueblito Las Vizcachas, en Puente Alto.

Los espacios con más de 60 instalaciones luminosas, ambas locaciones ofrecen experiencias únicas, familiares y visuales, enmarcadas en la fantasía y la tradición oriental.

Ambos parques están abiertos de martes a domingo, y cada uno propone un recorrido con identidad propia. En La Reina, la propuesta se titula “Cultura Milenaria Tianfu” y gira en torno a la arquitectura, arte y danzas tradicionales chinas. En paralelo, en Las Vizcachas, el concepto es “Bosque Fantástico”, con alces gigantes, flores monumentales y seres mitológicos iluminados.

Tianfu Festival

Así será el Tianfu Festival

La edición 2026 sorprende con estructuras de hasta 12 metros de altura y miles de luces LED que crean un recorrido nocturno inolvidable. Cada parque cuenta con lagunas iluminadas, zonas gastronómicas, espectáculos y, en el caso de La Reina, una tienda de trajes Hanfu y merchandising.

Los visitantes podrán disfrutar de presentaciones de Kung Fu, danza tradicional, contorsionismo y ópera china. Mientras que en La Reina se refuerza la mirada patrimonial, en Puente Alto se potencia el impacto visual y el universo fantástico.

Además, habrán celebraciones especiales para el Año Nuevo Chino y el Día del Amor, los días 16 y 17 de febrero, respectivamente.

@matiasjairtoledoh

Estamos muy contentos de inaugurar @tianfufestival en el Parque Pueblito de Las Vizcachas. Este festival no es solo un espectáculo de luces, es una experiencia cultural que nos acerca a la historia, el arte y los conocimientos del pueblo chino, abriendo espacios de encuentro y aprendizaje para nuestras vecinas y vecinos. Seguimos creando espacios culturales que fortalecen la vida comunitaria y nos ayudan a construir una mejor comuna. #Chile #PuenteAlto

♬ sonido original - KawamonsterZx10rr

Precios y entradas

Las entradas están disponibles en ticketplus.cl o directamente en la boletería de cada recinto. En tanto, el festival se extenderá hasta fines de marzo.

Según señala la página web, las entradas generales van desde los $12.000 para adultos, mientras que para los niños los precios parten en los $10.000.

