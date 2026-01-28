Tiene una encantadora laguna y se pueden ver cisnes de cuello negro: así es el parque de Santiago gratuito ideal para ir en verano
El recinto cuenta con vistas privilegiadas, zonas de comida y múltiples espacios para hacer picnic.
Con las altas temperaturas del verano, una buena alternativa para capear el calor es realizar panoramas rodeado de naturaleza y bajo la sombra.
Disfrutar del aire libre se vuelve aún más indispensable para aquellas personas que viven en grandes ciudades llenas de gente como, por ejemplo, Santiago.
En caso de vivir en la región Metropolitana, no es necesario salir de la capital para poder visitar un espacio verde lleno de naturaleza. De hecho, existe un parque en Santiago en el que hay una laguna donde se pueden divisar cisnes de cuello negro y tiene múltiples senderos.
¿Cuál es?
Se trata del Parque Bicentenario, ubicado en la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana. El recinto cuenta con una extensión total de 27 hectáreas a lo largo de la ribera oriental del río Mapocho.
El parque alberga cerca de 5.460 árboles, de los cuales más de 2.600 son especies nativas, lo que contribuye a su biodiversidad.
Entre sus principales atractivos, está la laguna norte, en donde se pueden divisar cisnes de cuello negro, garzas, triles y peces.
Además, cuenta con diversos espacios para realizar picnic, senderos, áreas de juegos infantiles, máquinas de ejercicio, baños, cafeterías y restaurantes.
¿Cómo llegar y cuál es su horario?
El Parque Bicentenario se ubica exactamente entre el nudo vial Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt, en la comuna de Vitacura, en la región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta:
El horario de funcionamiento del recinto es de lunes a domingo, entre las 08:00 horas a las 23:00 horas. Cabe señalar que el acceso al parque es gratuito.
