El Sevilla sigue de capa caída en La Liga de España y este domingo volvió a ceder valiosos puntos al igualar con el Girona en el Sánchez Pizjuán, uno de sus rivales directos en la lucha por el descenso.

Si bien los dos chilenos dijeron presente en el campo de juego, fue Gabriel Suazo quien arrancó como titular y quien también estuvo cerca de ser protagonista negativo para su equipo.

Esto, porque el Sevilla comenzó perdiendo el encuentro desde temprano por un gol de Thomas Lemar a los dos minutos de juego, y recién consiguió igualar el marcador a los 90+2′ con una anotación de Kike Salas.

Todo hacía indicar que el encuentro no tendría muchas más emociones hasta el pitazo final, pero el lateral de la selección chilena casi condena a su equipo a la derrota con un insólito penal, a segundos de haber empatado.

Luego de que pillaran mal parada a la defensa del Sevilla, Suazo tuvo que correr a toda velocidad hacia su propio arco para frenar un contraataque, algo que logró, pero arrollando a Iván Martínez dentro del área, acción que fue sancionada con pena máxima.

INCREÍBLE FINAL, A LA SIGUIENTE JUGADA DEL EMPATE, ¡PENAL PARA GIRONA!



El chileno Gabriel Suazo derribó a Iván Martín en el área.



Para su alivio y el de su equipo, finalmente Odysseas Vlachodimos le contuvo el penal a Cristian Stuani y todo acabó 1-1.