;

VIDEOS. El insólito penal de Gabriel Suazo en la última jugada de partido que casi condena al Sevilla

El lateral chileno cometió una infracción dentro del área, a solo segundos de que su equipo empatara ante el Girona.

Javier Catalán

Capturas: DirecTV

Capturas: DirecTV

El Sevilla sigue de capa caída en La Liga de España y este domingo volvió a ceder valiosos puntos al igualar con el Girona en el Sánchez Pizjuán, uno de sus rivales directos en la lucha por el descenso.

Si bien los dos chilenos dijeron presente en el campo de juego, fue Gabriel Suazo quien arrancó como titular y quien también estuvo cerca de ser protagonista negativo para su equipo.

Esto, porque el Sevilla comenzó perdiendo el encuentro desde temprano por un gol de Thomas Lemar a los dos minutos de juego, y recién consiguió igualar el marcador a los 90+2′ con una anotación de Kike Salas.

Revisa también:

ADN

Todo hacía indicar que el encuentro no tendría muchas más emociones hasta el pitazo final, pero el lateral de la selección chilena casi condena a su equipo a la derrota con un insólito penal, a segundos de haber empatado.

Luego de que pillaran mal parada a la defensa del Sevilla, Suazo tuvo que correr a toda velocidad hacia su propio arco para frenar un contraataque, algo que logró, pero arrollando a Iván Martínez dentro del área, acción que fue sancionada con pena máxima.

Para su alivio y el de su equipo, finalmente Odysseas Vlachodimos le contuvo el penal a Cristian Stuani y todo acabó 1-1.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad