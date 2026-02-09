Más problemas para Lucero en la U: podría ser sancionado nuevamente por un insólito motivo

El inicio de Juan Martín Lucero en la Universidad de Chile fue bastante complicado, ya que en su debut con la camiseta azul se fue expulsado por un manotazo con apenas 20 minutos en la cancha.

Debido a este golpe sobre Enzo Ferrario en la primera fecha del torneo ante Audax Italiano, el “Gato” fue sancionado con una fecha por el Tribunal de Disciplina, por lo que no pudo jugar este domingo en la derrota ante Huachipato.

Todos pensaban que el delantero estrella fichado por Azul Azul volvería a jugar este viernes en la visita a Palestino, pero nuevamente está en duda por un posible aumento en su sanción por parte de la ANFP.

Según información de ADN Deportes, este martes 10 de febrero Lucero está nuevamente citado al Tribunal de Disciplina. En esta ocasión, será juzgado por haber hablado con la prensa luego de recibir la tarjeta roja ante los “itálicos”, algo que está prohibido en las Bases de la Primera División.

Lo que se indica en el artículo 51° es que “ningún técnico o jugador expulsado durante un partido podrá realizar puntos de prensa o conferencias una vez finalizado el encuentro”, algo que sí realizó el jugador azul.

Ante esto, mañana deberá comparecer nuevamente ante la Primera Sala, donde arriesga sumar un nuevo partido de suspensión.