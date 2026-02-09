Una de las grandes revelaciones que tuvo la Liga de Primera 2025 fue Agustín Álvarez Wallace, volante de Unión La Calera que destacó en el conjunto “cementero” a pesar de la mala campaña de su equipo.

Tras terminar el torneo anterior, el volante uruguayo de 24 años tuvo que retornar al club dueño de su pase, Montevideo City Torque, donde ahora vive un complejo presente producto de malos entendidos con la dirigencia.

En conversación con El Espectador Deportes, el contención señaló que se encontraba sin representante, por lo que dejó en manos del club charrúa la decisión sobre su futuro, que desde un principio estaba acordado para no continuar y buscar nuevamente una salida. Sin embargo, todo quedó en palabras mientras él no era considerado en los entrenamientos del primer equipo.

“Estoy entrenando con la tercera, apartado del plantel profesional. Tampoco me han pagado el mes que llevo acá; supongo que lo harán esta semana, no sé cómo se maneja el club ahora. Ellos consideran que mi salario es alto, pero tampoco me dejan salir. Hablé con el entrenador y me dijo que no sabía que tenía contrato con el club. Ahora mi representante me consiguió ofertas, pero no me dejan salir”, señaló el ex Unión La Calera.

Debido a esta situación, el jugador asegura que no lo está pasando bien mentalmente. “La cabeza me juega en contra. Soy un poco ansioso, esto en realidad sobrepasó los límites. No merezco el trato que estoy teniendo. Ellos invirtieron y demás, tampoco quieren rescindir. Lo entiendo, pero no me dan el valor que dicen que tengo que tener”, expresó el volante.

“Mi mujer está embarazada, a dos meses de dar a luz. Trato de no hablar del tema. El jugador, si no juega o no está en el plantel principal, no se siente importante. Se llenan la boca hablando de la salud mental y no le dan bola al jugador. El manoseo que están haciéndome no me lo merezco”, sentenció Álvarez Wallace.