VIDEOS. Volcán Láscar permanece bajo monitoreo: columna de cenizas alcanzó los 1.100 metros de altura

Por el momento, el Láscar se encuentra bajo monitoreo específico y las autoridades mantienen el nivel de alerta técnica en verde.

José Campillay

Durante la jornada de este domingo 8 de febrero se han registrado algunos eventos geológicos en la zona norte de Chile que han tenido más de alguna consecuencia de diverso impacto.

Bajo este escenario, aunque de forma independiente y sin tener relación directa confirmada, se notificó una activación en el volcán Láscar en la región de Antofagasta, generando un estado de alerta entre aquellas personas cercanas a su perímetro.

Según los reportes y el registro compartido por algunos testigos, la actividad inusual estuvo marcada por una columna de cenizas ampliamente visible.

Franco Vera, jefe (s) de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin, detalló que hubo un “aumento en su emisión habitual de gases, los que alcanzaron una altura aproximada de 1.100 metros sobre el nivel del cráter”.

Es importante consignar que las estaciones instaladas por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (Ovdas), dependiente del propio Sernageomin, captaron un alza en la sismicidad asociada a fracturamiento de roca de moderada energía.

“De manera simultánea, se detectaron señales vinculadas a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico (tremor), las cuales estuvieron acompañadas de una columna de desgasificación con presencia de material piroclástico”, precisaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“Este proceso fue antecedido por señales de Tremor con características armónicas y un desplazamiento reducido (DR) máximo de 10 cm²”, añadieron en su reporte oficial.

El fenómeno se dirigió principalmente hacia el noreste, sin reportes inmediatos de impactos en áreas pobladas cercanas. Asimismo, Vera comunicó que “luego de esta actividad el volcán retornó a su nivel de base sin cambios evidentes en el comportamiento dinámico”.

Por el momento, el Láscar se encuentra bajo monitoreo específico y las autoridades mantienen el nivel de alerta técnica en verde.

