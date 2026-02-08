Fuerte temblor se registra en la zona norte de Chile hoy: revisa la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo se registró durante la tarde de este domingo 8 de febrero en la zona norte de Chile, específicamente en la Región de Tarapacá.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:23 horas a 56 kilómetros al NE de Pica.

La magnitud alcanzó los 5.8. Así, también se pudo percibir en Arica y Parinacota y Antofagasta.

“El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”, informó el organismo supervisor.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, añadió.