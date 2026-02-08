Fuerte temblor se registra en la zona norte de Chile hoy: revisa la magnitud y el epicentro del sismo
El movimiento se percibió durante la tarde de este domingo.
Un sismo se registró durante la tarde de este domingo 8 de febrero en la zona norte de Chile, específicamente en la Región de Tarapacá.
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:23 horas a 56 kilómetros al NE de Pica.
La magnitud alcanzó los 5.8. Así, también se pudo percibir en Arica y Parinacota y Antofagasta.
“El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”, informó el organismo supervisor.
“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, añadió.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.