Incendio forestal afecta al Parque de los Reyes: Ocho compañías de Bomberos combaten el fuego

Una emergencia forestal urbana se registró durante la tarde-noche de este domingo en el Parque de los Reyes, movilizando a un total de ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago hacia el corazón de la capital.

El siniestro se localizó específicamente en la intersección de avenida Ricardo Cumming con avenida Presidente Balmaceda. Las llamas afectaron a una serie de árboles y vegetación propia del parque, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la comuna de Santiago.

Recursos desplegados

Dada la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación hacia otras áreas verdes o infraestructura vial, se dispuso el trabajo de:

Efectivos: Voluntarios de ocho compañías de la capital.

Voluntarios de ocho compañías de la capital. Equipamiento: Máquinas de ataque rápido y carros bomba especializados en incendios forestales/urbanos.

Estado de la situación

Hasta el momento, se desconoce el origen del fuego. No se han reportado civiles ni voluntarios lesionados producto del combate contra las llamas. Bomberos se mantiene en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros para asegurar que el siniestro no se reactive debido a las condiciones climáticas de la zona central.