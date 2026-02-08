Conmoción en cárcel de La Serena: reo asesina a compañero de celda y le come parte del rostro / menonsstocks

Un hecho de violencia extrema, que incluye denuncias de canibalismo, quedó al descubierto la mañana de este domingo en el Complejo Penitenciario de La Serena. Durante el procedimiento de “desencierro” en el módulo 91, el personal de Gendarmería halló el cuerpo sin vida de un interno que compartía habitación con el presunto victimario.

Detalles del macabro homicidio

De acuerdo con antecedentes recabados por fuentes policiales, el atacante habría utilizado un arma cortopunzante para dar muerte a su compañero con una herida en el cuello. Sin embargo, el reporte más perturbador indica que el agresor posteriormente procedió a mutilar y comer parte del rostro de la víctima, sela La Tercera.

Gendarmería de Coquimbo confirmó el hallazgo mediante un comunicado, señalando que:

El interno presentaba lesiones claramente atribuibles a terceros.

El agresor fue trasladado de inmediato a un establecimiento de Máxima Seguridad .

. Se instruyó un sumario administrativo para determinar posibles fallas en los protocolos de vigilancia.

Escala la violencia en el norte: El caso Vallenar

Este brutal suceso no es el único que ha afectado a la zona norte en las últimas 48 horas. El pasado viernes, en el CDP de Vallenar, se vivió otra situación crítica cuando cinco internos tomaron como rehenes a dos gendarmes.

La emergencia se produjo durante un operativo de fumigación en el Módulo 2. Los reclusos se resistieron al procedimiento, se enfrentaron físicamente a los custodios y bloquearon la salida del módulo, dejándolos atrapados. La situación solo pudo ser controlada tras la intervención de un piquete de Gendarmería que utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los amotinados y rescatar a los funcionarios.

Ambos casos han sido puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las asociaciones de funcionarios de Gendarmería vuelven a poner en duda las condiciones de seguridad y el hacinamiento en los recintos penales de la zona.