Tras aprobación de la Ley Jacinta: Suspenden transitoriamente un trámite obligatorio para conductores en Chile este 2026

Este fin de semana, la Asociación de Aseguradores informó la suspensión transitoria en la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). La medida se adoptó tras la reciente publicación de la Ley N°21.797, conocida popularmente como Ley Jacinta, el sábado 7 de febrero.

Esta nueva legislación introduce mejoras significativas al seguro, incluyendo un aumento en los montos de las indemnizaciones. Sin embargo, su entrada en vigencia requiere un procedimiento administrativo que aún se encuentra en curso ante las autoridades financieras.

A través de un comunicado, el gremio explicó que las empresas no pueden comercializar el SOAP hasta que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza en sus registros oficiales.

“Mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente”, dice el texto.

“Desde la Asociación de Aseguradores señalaron que las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones”, indicaron al cierre.