Se aprueba la “Ley Jacinta”: estos son los nuevos requisitos para tener licencia de conducir en Chile desde 2026

Un cambio sustancial en la forma en que se acredita la idoneidad para manejar en Chile está a punto de convertirse en ley. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y despachó el proyecto conocido como “Ley Jacinta” (boletín 16720), normativa que endurece las exigencias físicas y psíquicas para la obtención y renovación de licencias de conducir.

La iniciativa, impulsada tras el trágico fallecimiento de Jacinta González Schnitzer —una bebé de 5 meses que murió cuando su coche fue impactado por un conductor de 80 años con cáncer terminal—, busca evitar que personas con salud incompatible con la conducción sigan al volante.

Declaración Jurada Obligatoria

El corazón del proyecto establece la obligación de suscribir una declaración jurada al momento de realizar el trámite. En este documento, tanto los postulantes nuevos como quienes renueven su licencia deberán acreditar que no padecen enfermedades inhabilitantes o restrictivas.

La normativa es severa respecto a la veracidad de esta información: declarar falsamente que no se tienen dolencias graves constituirá una infracción gravísima, arriesgando incluso la cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Nuevos protocolos municipales

Ya no bastará con el examen tradicional. La ley manda que las municipalidades apliquen un procedimiento estandarizado y reglamentado para acreditar las condiciones de salud. Este nuevo estándar será definido a través de un reglamento que deberá elaborar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y que deberá ser suscrito también por el Ministerio de Salud (Minsal).

Plazos de implementación

Si bien la ley fue aprobada, su aplicación no será inmediata. La norma establece que el MTT tiene un plazo de 12 meses desde la publicación en el Diario Oficial para dictar el reglamento técnico. Una vez publicado dicho reglamento, las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir 90 días después.

Otras modificaciones

Además de los requisitos médicos, el proyecto aprobado introduce mejoras en la cobertura y plazos del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y establece nuevos requisitos de retrovisión para vehículos de carga. También se incluye una modificación al Código del Trabajo para proteger con fuero laboral a los trabajadores que sufran la pérdida de un hijo o cónyuge.