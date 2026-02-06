;

Podrían cobrarte $208 mil y hasta 2 años de suspensión de la licencia: la gravísima infracción de tránsito que ocurre a diario

Los conductores que realicen la imprudente maniobra en auto arriesgan graves sanciones.

Sebastián Escares

Podrían cobrarte $208 mil y hasta 2 años de suspensión de la licencia: la gravísima infracción de tránsito que ocurre a diario

Conducir un vehículo conlleva una gran responsabilidad, considerando que todos los conductores deben seguir rigurosamente las normas del tránsito para la buena convivencia vial.

No obstante, aquellas personas que infringen la ley podrían arriesgar serias multas económicas e incluso la suspensión de su licencia de conducir.

Hay una imprudente maniobra que, en caso de que los conductores la realicen, podrían ser multados con hasta $208 mil y, en el peor caso, también arriesgan la suspensión de la licencia por hasta dos años.

Revisa también:

ADN

¿Cuál es la gravísima infracción de tránsito?

Cuando los conductores se pasan la luz roja de los semáforos están cometiendo una infracción gravísima, según señala la Ley de Tránsito en Chile. Esto es equivalente a cuando no se respeta un signo Pare o no respetar la orden de detenerse de Carabineros.

En términos económicos, pasarse la luz roja implica una multa que varía entre 1,5 UTM y 3 UTM, es decir, un monto que va desde los $104.416 a los $208.833, de acuerdo con el valor de la UTM de febrero de 2026, consigna Autofact.

Además, podrían suspenderte la licencia de conducir en un período de entre 5 a 45 días, aunque va a depender de si es o no la primera vez que se comete la falta.

La infracción podría ser aún peor si es que al pasarse la luz roja se provoca un accidente. En este caso, la suspensión de la licencia puede llegar a ser de 2 años y si hubo víctimas fatales la sanción puede ser más grave, señala el medio antes citado.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad