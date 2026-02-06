Podrían cobrarte $208 mil y hasta 2 años de suspensión de la licencia: la gravísima infracción de tránsito que ocurre a diario

Conducir un vehículo conlleva una gran responsabilidad, considerando que todos los conductores deben seguir rigurosamente las normas del tránsito para la buena convivencia vial.

No obstante, aquellas personas que infringen la ley podrían arriesgar serias multas económicas e incluso la suspensión de su licencia de conducir.

Hay una imprudente maniobra que, en caso de que los conductores la realicen, podrían ser multados con hasta $208 mil y, en el peor caso, también arriesgan la suspensión de la licencia por hasta dos años.

¿Cuál es la gravísima infracción de tránsito?

Cuando los conductores se pasan la luz roja de los semáforos están cometiendo una infracción gravísima, según señala la Ley de Tránsito en Chile. Esto es equivalente a cuando no se respeta un signo Pare o no respetar la orden de detenerse de Carabineros.

En términos económicos, pasarse la luz roja implica una multa que varía entre 1,5 UTM y 3 UTM, es decir, un monto que va desde los $104.416 a los $208.833, de acuerdo con el valor de la UTM de febrero de 2026, consigna Autofact.

Además, podrían suspenderte la licencia de conducir en un período de entre 5 a 45 días, aunque va a depender de si es o no la primera vez que se comete la falta.

La infracción podría ser aún peor si es que al pasarse la luz roja se provoca un accidente. En este caso, la suspensión de la licencia puede llegar a ser de 2 años y si hubo víctimas fatales la sanción puede ser más grave, señala el medio antes citado.