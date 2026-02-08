;

Pellegrini se la devuelve a Simeone y toda España se rinde ante él: “Lección aprendida y golpetazo en la mesa”

El Real Betis corrigió los errores que lo llevaron a salir goleado de la Copa del Rey y este domingo le propinó al Atlético de Madrid su primera derrota como local en La Liga.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

El Real Betis de Manuel Pellegrini se cobró rápida venganza de la goleada sufrida en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y este domingo lo venció por 1-0 en La Liga.

El conjunto del “Ingeniero” corrigió los errores que lo llevaron a salir humillado de La Cartuja a mitad de semana y le propinó a los dirigidos por el “Cholo” Simeone su primera derrota como locales en lo que va de la competición liguera.

Ante semejante lavado de cara del equipo comandado por el técnico chileno, la prensa deportiva española no tuvo más que rendirse ante su trabajo, como fue el caso de AS, que tituló una columna de opinión con: “Pellegrini (casi) siempre tiene razón”.

Revisa también:

ADN

En el caso de Marca, también apuntaron a los grandes cambios que se vieron en la escuadra bética en tan solo tres días. “Rectificar es de sabios”, destacaron, para luego completar señalando que “el plan del ‘Ingeniero’ ha sido muy distinto esta tarde. Tanto, que ha sido capaz de desactivar por completo a los de Simeone”.

Caso similar fue lo descrito por Estadio Deportivo. “Atlético 0-1 Betis: lección aprendida y golpetazo en la mesa”, mencionaron en su titular.

