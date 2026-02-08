Aquino le pone mesura a la irrupción de los canteranos de Colo Colo: “Todavía no han conseguido nada”

Colo Colo sumó su primer triunfo en la Liga de Primera tras vencer a Everton en el Estadio Monumental, donde los grandes salvadores albos fueron sus canteranos.

Yastin Cuevas fue el encargado de abrir la cuenta en el minuto 91 y, posteriormente, una gran jugada de Leandro Hernández terminó en gol de Javier Correa para cerrar el 2-0.

Caso contrario fue el que vivió Claudio Aquino, quien nuevamente salió cuestionado por los hinchas. En zona mixta, el argentino se refirió a la irrupción de los jóvenes y a las críticas hacia él.

“Sé que me ha costado, pero lo mío se saca con trabajo, no hay otra cosa. Sé que puedo dar un poco más. Con trabajo y sacrificio las cosas van a venir. Estamos en un equipo grande como Colo Colo, donde se exige en todos los partidos. Sabemos que no estamos haciendo las cosas acorde al club”, comenzó diciendo el argentino sobre su estado de forma.

Al ser consultado por el gol salvador de Yastin Cuevas, comentó: “No, el de Yastin, el de los chicos, el del ‘Chino’ (Leandro Hernández), el de ‘Pancho’ (Marchant), el de todos… Es un trabajo en equipo, nadie gana un partido solo”.

“Pero nada, estoy contento por ellos también, porque nos pueden dar una mano. Nosotros, como grandes, tenemos que tratar de ayudarlos, de aconsejarlos, de que entiendan que todavía no han conseguido nada. Son chicos que saben escuchar, que te prestan atención, así que trataremos de ayudar desde el lugar que nos toque”, sentenció Aquino.