VIDEO. El Betis cae de la Copa del Rey goleado por el Atlético y Pellegrini vuelve a sufrir ante a los grandes de España

El “Ingeniero” no logra encontrarle la mano a los duelos ante los equipos poderosos del fútbol español y sufrió su tercera “manita” de la temporada.

Este jueves, Manuel Pellegrini tenía la oportunidad de romper sus malos números ante Diego Simeone en su historial como entrenador. Sin embargo, por los cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Betis cayó de forma categórica por 5-0 ante el Atlético de Madrid, dejando otra dura mancha en su carrera frente a los grandes de España.

En un duelo marcado por el dominio absoluto del equipo del “Cholo”, la gran figura de la noche fue Ademola Lookman, quien en su primer partido con los “colchoneros” anotó un gol, entregó una asistencia y participó en prácticamente todas las jugadas ofensivas de su equipo. El resto de los tantos fueron obra de David Hancko, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann y Thiago Almada.

Un resultado doloroso por la magnitud del marcador, que además se repite por tercera vez en la temporada para el conjunto verdiblanco, ya que por La Liga también sufrió goleadas por 5-3 ante Barcelona y 5-1 frente a Real Madrid.

Asimismo, en los enfrentamientos directos ante Diego Simeone, Pellegrini presenta números muy negativos: en 16 partidos disputados, apenas ha sumado una victoria (por el torneo español en 2024), además de cuatro empates y once derrotas.

Estas cifras empeoran aún más si se analiza su rendimiento ante los tres grandes de España a lo largo de su carrera, ya que en 101 partidos oficiales registra solo 18 triunfos, 24 empates y 58 derrotas.

