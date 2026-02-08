Francisco Meneghini ha tenido un inicio de temporada más que complicado con la Universidad de Chile, donde en dos fechas de la Liga de Primera aún no ha conseguido su primer triunfo. Este domingo, tras caer ante Huachipato en Talcahuano, el entrenador se refirió al complejo momento que atraviesan.

“El primer tiempo fue de ritmo más bajo, los dos teníamos posesiones más largas y nos costó generar ocasiones de gol. Tuvimos dos jugadas similares, los dos cabezazos de Eduardo Vargas. En el segundo tiempo no comenzamos bien, estuvimos muy imprecisos. En líneas generales, fue un partido parejo”, señaló de entrada “Paqui” en conferencia de prensa.

“Confío en el trabajo que estamos haciendo, en que los jugadores van a ir entendiendo cada semana las cosas. Son partidos que se definen por detalles”, agregó.

El técnico tuvo palabras para Diego Vargas, quien debutó como lateral izquierdo dejando buenas sensaciones. “El debut de Diego fue importante para nosotros por el tema de los minutos Sub 21, que es un desafío que tenemos. Creo que hizo un partido correcto, participó en el gol y en la ocasión con Vargas”, comentó.

“No es algo que nos guste; nosotros queremos jugar siempre con nuestro público, ya sea de local o de visita. Son decisiones que toman las autoridades, las respetamos, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas”, dijo sobre haber jugado a puertas cerradas en Talcahuano.

Además, también dejó un crudo análisis de estas primeras dos jornadas del torneo. “No estamos cómodos con la situación, no es algo que nos dé lo mismo. Sabemos que en un torneo largo hay que posicionarse en el pelotón de arriba, pero confío en que con el trabajo va a aparecer una mejor versión. Hoy tuvimos pasajes buenos y malos. Que el partido haya sido once contra once nos permite sacar conclusiones”, cerró Meneghini.