;

VIDEO. “No estamos cómodos con la situación; no nos da lo mismo, pero confío en que con el trabajo habrá una mejor versión”

Francisco Meneghini realizó una dura autocrítica tras sumar su segundo partido sin triunfos en la Liga de Primera con la Universidad de Chile.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Francisco Meneghini ha tenido un inicio de temporada más que complicado con la Universidad de Chile, donde en dos fechas de la Liga de Primera aún no ha conseguido su primer triunfo. Este domingo, tras caer ante Huachipato en Talcahuano, el entrenador se refirió al complejo momento que atraviesan.

“El primer tiempo fue de ritmo más bajo, los dos teníamos posesiones más largas y nos costó generar ocasiones de gol. Tuvimos dos jugadas similares, los dos cabezazos de Eduardo Vargas. En el segundo tiempo no comenzamos bien, estuvimos muy imprecisos. En líneas generales, fue un partido parejo”, señaló de entrada “Paqui” en conferencia de prensa.

Confío en el trabajo que estamos haciendo, en que los jugadores van a ir entendiendo cada semana las cosas. Son partidos que se definen por detalles”, agregó.

Revisa también:

ADN

El técnico tuvo palabras para Diego Vargas, quien debutó como lateral izquierdo dejando buenas sensaciones. “El debut de Diego fue importante para nosotros por el tema de los minutos Sub 21, que es un desafío que tenemos. Creo que hizo un partido correcto, participó en el gol y en la ocasión con Vargas”, comentó.

“No es algo que nos guste; nosotros queremos jugar siempre con nuestro público, ya sea de local o de visita. Son decisiones que toman las autoridades, las respetamos, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas”, dijo sobre haber jugado a puertas cerradas en Talcahuano.

Además, también dejó un crudo análisis de estas primeras dos jornadas del torneo. “No estamos cómodos con la situación, no es algo que nos dé lo mismo. Sabemos que en un torneo largo hay que posicionarse en el pelotón de arriba, pero confío en que con el trabajo va a aparecer una mejor versión. Hoy tuvimos pasajes buenos y malos. Que el partido haya sido once contra once nos permite sacar conclusiones”, cerró Meneghini.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad