Juan Tagle lamenta la ausencia de público en duelo entre Huachipato y la U: “Nos recuerda la época de la pandemia”

El mandamás de Universidad Católica publicó un mensaje en sus redes sociales.

Daniel Ramírez

Juan Tagle, presidente de Cruzados, se pronunció en sus redes sociales y expresó su tristeza ante un hecho que ha dado mucho que hablar en los últimos días: el partido sin público entre Huachipato y la U. de Chile.

Acereros y azules tuvieron que jugar a estadio vacío este domingo en Talcahuano, por decisión de la Delegación Presidencial del Biobío.

El mandamás de Universidad Católica lamentó esta situación y recordó los meses de la pandemia por el COVID-19, en donde los partidos se jugaron sin hinchas en las tribunas.

“Qué triste el fútbol sin público, nos recuerda la época de la pandemia, aunque ahí había una razón sanitaria”, escribió Juan Tagle en su cuenta de X.

