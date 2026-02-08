Charles Aránguiz respalda a Meneghini tras caer ante Huachipato: “El partido pasa por nosotros, los jugadores”

La Universidad de Chile sigue sin despertar este 2026 y este domingo cayó por 2-1 ante Huachipato en la fecha 2 de la Liga de Primera.

Los dirigidos por Francisco Meneghini no han podido mostrar el nivel que los destacó el año pasado y, por ahora, no saben de triunfos con el nuevo DT. Charles Aránguiz, bastión de la escuadra azul, se refirió a este complejo inicio de temporada en zona mixta tras la derrota.

“Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar y ojalá que en el corto plazo se puedan solucionar estos temas”, comenzó diciendo el “Príncipe” sobre las condiciones en las que se jugó en Talcahuano.

“En el primer tiempo tuvimos una mejora; en el segundo nos costó un poco más, el partido se desordenó y, por pequeños detalles que no nos deberían pasar, terminamos perdiendo el partido”, continuó.

Al ser consultado por “Paqui”, el volante lo respaldó, cargando el peso de la derrota en su actuar y en el de sus compañeros. “Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, pero el partido pasa por nosotros, los jugadores. El no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles… pasa por los jugadores, no por el técnico”, sentenció Aránguiz.