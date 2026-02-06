Tras más de 50 años: empresa chilena cierra y despide a 110 trabajadores sin indemnización por antigüedad

Esta semana de dio a conocer el cierre de la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, más conocida como Chilolac, una industria lechera que producía distintos tipos de lácteos en el sur de Chile.

El motivo detrás de la decisión fue una severa crisis financiera. Así se habría concretado el despido de 110 trabajadores de su planta procesadora en Ancud, Región de Los Lagos, sin entregar indemnizaciones por años de servicio,

La noticia golpeó con fuerza a una dotación compuesta en su mayoría por trabajadores con largas trayectorias laborales, según afirmó el presidente del sindicato, Juan Paredes, quien calificó la medida como un verdadero “mazazo”.

Según Bío Bío, las cartas de despido fueron entregadas directamente o mediante la Inspección del Trabajo, aunque algunos operarios aún no han sido notificados formalmente .

La dirigencia ya inició reuniones con la Inspección del Trabajo y su director regional, Claudio Salas, quien confirmó que se está brindando asesoría jurídica a los afectados. Además, el municipio de Ancud ofreció apoyo legal a través de un abogado laboralista.

En cifras, de los casi 130 empleados originales, solo quedan 17 trabajadores activos, en su mayoría protegidos por fuero sindical, maternal o pertenecientes a comités internos, además del personal de la sala de ventas que aún opera para liquidar stock de los apetecidos productos con sello chilote.

El sindicato estima que el monto total de los finiquitos supera los $1.200 millones, y no descartan presentar demandas en tribunales laborales.