Este viernes por la tarde, la acción de la segunda jornada del Campeonato Nacional 2026 arranca en La Florida, fecha que dentro de sus partidos interesantes, tendrá a Deportes Concepción visitando a la Universidad Católica.

En el local hay expectativa y presión para encontrar su primera victoria en la Liga. Tras perder la final de la Supercopa y solo rescatar un empate frente a La Serena en La Portada, en Las Condes saben que sí o sí, necesitan ganar.

Sin embargo, al frente tendrá a un Deportes Concepción que se está reencontrando con el fútbol de honor chileno y está sediento de su primer triunfo en Primera División después de muchos años.

La UC vs. Concepción, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y la Deportes Concepción, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 8 de febrero