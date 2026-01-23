;

Pesar en el tenis chileno: muere el padre de Cristian Garin

Según información de ADN Deportes, Sergio Garin falleció durante la jornada de este viernes.

Carlos Madariaga

Sebastián Garin, Sergio Garin, Cristian Garin y Claudia Medone.

Sebastián Garin, Sergio Garin, Cristian Garin y Claudia Medone. / Instagram @garincris

Un durísimo golpe sufrió este viernes el tenis chileno luego de confirmarse el fallecimiento del padre de Cristian Garin.

Sergio Garin venia sufriendo complicaciones médicas durante los últimos meses, lo que derivó en su lamentable deceso esta jornada.

Cristian Garin alcanzó a acompañar a su padre ya que se encontraba de regreso en Chile tras su participación en el Abierto de Australia y se preparaba para intervenir en el Challenger de Concepción y luego en la Copa Davis ante Serbia.

Sergio Garin fue quien le inculcó a “Gago” su amor por el deporte, comenzando a jugar con él cuando apenas tenía 5 años, iniciando un camino que lo llevó a ganar 5 torneos de categoría ATP y ser número 17 del mundo. En múltiples ocasiones, Sergio estuvo presente junto a su esposa Claudia Medone en distintos torneos internacionales, además de un sinúmero de series de Copa Davis en Chile y el exterior.

Desde ADN queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a Cristian Garin y su familia en este sensible momento tras la partida de su padre Sergio Garin.

