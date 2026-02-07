Suspenden partido del Sevilla de Sánchez y Suazo contra el Girona por inclemencias meteorológicas

LaLiga de España suspendió el partido que debían disputar este sábado el Sevilla y el Girona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por la fecha 23 del torneo.

El encuentro no se pudo jugar por inclemencias meteorológicas que tienen en alerta a la ciudad de Sevilla tras días de intensas lluvias y fuertes vientos.

“Sevilla FC comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades. Lo primordial es preservar la protección de sus aficionados, ya que muchos de ellos tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podían realizar en unas condiciones mínimas de seguridad”, señaló el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en un comunicado

Se jugará el domingo

De manera rápida, LaLiga de España reprogramó este partido tras un acuerdo entre los clubes involucrados.

Sevilla y Girona se enfrentarán este domingo 8 de febrero a las 16:15 horas (12:15 horas de Chile), por la jornada 23 del campeonato español.