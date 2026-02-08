;

Fuertes imágenes: jugador se desplomó y convulsionó en pleno duelo contra Flamengo

Alexandre Souza, futbolista de Sampaio Correa, sufrió una convulsión a los 8 minutos del partido. Terminó hospitalizado y su club ya publicó el primer parte médico.

Daniel Ramírez

Captura

Captura

Alexandre Souza, jugador de Sampaio Correa, se desplomó y sufrió una convulsión a los 8 minutos del partido contra Flamengo por el Campeonato Carioca, duelo que se disputó anoche en el estadio Maracaná.

Personal médico ingresó rápidamente a la cancha tras el llamado urgente de los futbolistas y del árbitro. En medio de la desesperación, algunos jugadores se quitaron la camiseta para abanicarlo.

El volante brasileño de 24 años fue retirado en ambulancia, dejando a todos preocupados en el estadio. Después de unos minutos, el juego se reanudó y el encuentro terminó 7-1 a favor de Flamengo.

El parte médico que publicó Sampaio Correa

Luego del partido, Sampaio Correa publicó el primer parte médico sobre el estado de salud de Alexandre Souza. "El atleta Alexandre fue atendido en el hospital Quinta D’Or, sometiéndose a un escáner computarizado y electrocardiograma. No se han encontrado lesiones cardíacas o neurológicas", informó el club carioca.

“Se encuentra en urgencias y permanecerá en observación al menos 24 horas, a la espera de una resonancia magnética y un análisis de sangre. El club está monitoreando al atleta y brindará información actualizada sobre su condición médica lo antes posible”, agregó el cuadro de Río de Janeiro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad