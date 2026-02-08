Fuertes imágenes: jugador se desplomó y convulsionó en pleno duelo contra Flamengo
Alexandre Souza, futbolista de Sampaio Correa, sufrió una convulsión a los 8 minutos del partido. Terminó hospitalizado y su club ya publicó el primer parte médico.
Alexandre Souza, jugador de Sampaio Correa, se desplomó y sufrió una convulsión a los 8 minutos del partido contra Flamengo por el Campeonato Carioca, duelo que se disputó anoche en el estadio Maracaná.
Personal médico ingresó rápidamente a la cancha tras el llamado urgente de los futbolistas y del árbitro. En medio de la desesperación, algunos jugadores se quitaron la camiseta para abanicarlo.
El volante brasileño de 24 años fue retirado en ambulancia, dejando a todos preocupados en el estadio. Después de unos minutos, el juego se reanudó y el encuentro terminó 7-1 a favor de Flamengo.
El parte médico que publicó Sampaio Correa
Luego del partido, Sampaio Correa publicó el primer parte médico sobre el estado de salud de Alexandre Souza. "El atleta Alexandre fue atendido en el hospital Quinta D’Or, sometiéndose a un escáner computarizado y electrocardiograma. No se han encontrado lesiones cardíacas o neurológicas", informó el club carioca.
“Se encuentra en urgencias y permanecerá en observación al menos 24 horas, a la espera de una resonancia magnética y un análisis de sangre. El club está monitoreando al atleta y brindará información actualizada sobre su condición médica lo antes posible”, agregó el cuadro de Río de Janeiro.
