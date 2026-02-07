;

Gigante de Sudamérica pone sus ojos en Jordhy Thompson: lo califican como el “Messi chileno”

Desde Argentina aseguran que Independiente tiene en la mira al ex Colo Colo, quien podría volver a coincidir con Gustavo Quinteros.

Javier Catalán

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO / Manuel Lema Olguin

Jordhy Thompson ha vivido una reconstrucción en su vida, tal como él mismo lo ha señalado, luego del nacimiento de su primer hijo, algo que también ha impactado positivamente en su nivel futbolístico.

El delantero, que actualmente milita en el Orenburg de Rusia, atraviesa un gran momento, lo que ha despertado el interés de un viejo conocido suyo en Colo Colo: Gustavo Quinteros.

Según información del periodista Matías Martínez en De la Cuna al Infierno, Independiente de Avellaneda habría puesto sus ojos en el extremo de 21 años para reforzar esa posición, ya que encaja con las características que busca el técnico argentino.

Revisa también:

ADN

Algo que generó inmediato revuelo fue que el comunicador recordó que en algún momento a Thompson lo apodaron como el “Messi chileno, sobrenombre poco escuchado en nuestro país.

De todas formas, en el “Rojo” no son optimistas respecto a que la operación pueda concretarse, ya que el joven chileno tiene contrato vigente en Rusia hasta 2027 y la situación económica del club argentino no atraviesa su mejor momento.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad