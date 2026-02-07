Gigante de Sudamérica pone sus ojos en Jordhy Thompson: lo califican como el “Messi chileno”

Jordhy Thompson ha vivido una reconstrucción en su vida, tal como él mismo lo ha señalado, luego del nacimiento de su primer hijo, algo que también ha impactado positivamente en su nivel futbolístico.

El delantero, que actualmente milita en el Orenburg de Rusia, atraviesa un gran momento, lo que ha despertado el interés de un viejo conocido suyo en Colo Colo: Gustavo Quinteros.

Según información del periodista Matías Martínez en De la Cuna al Infierno, Independiente de Avellaneda habría puesto sus ojos en el extremo de 21 años para reforzar esa posición, ya que encaja con las características que busca el técnico argentino.

Algo que generó inmediato revuelo fue que el comunicador recordó que en algún momento a Thompson lo apodaron como el “Messi chileno”, sobrenombre poco escuchado en nuestro país.

De todas formas, en el “Rojo” no son optimistas respecto a que la operación pueda concretarse, ya que el joven chileno tiene contrato vigente en Rusia hasta 2027 y la situación económica del club argentino no atraviesa su mejor momento.