Octavio Rivero enciende las alarmas en la U: fuera contra Huachipato y podría perderse más partidos / Twitter @udechile

La Universidad de Chile ya se encuentra en la Región del Biobío para enfrentar este domingo a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera, duelo para el que tendrá una sensible baja.

Se trata de Octavio Rivero, quien no será considerado por Francisco Meneghini debido a las molestias que arrastra en su rodilla derecha, situación que genera preocupación en el cuadro azul.

Según información de Emisora Bullanguera, el delantero uruguayo de 34 años presenta una lesión en los cartílagos de la zona. Sin embargo, lo que más inquieta es su historial médico en esa misma pierna.

En temporadas anteriores, Rivero fue sometido a una operación de ligamento cruzado y a otra por rotura de meniscos en esa rodilla.

De acuerdo al citado medio, estas complicaciones habrían derivado en una sinovitis, que no solo lo deja fuera del duelo ante Huachipato, sino que también pone en duda su presencia en los próximos compromisos.