Llegó como figura a la U de Chile, no cumplió con las expectativas y ahora su carrera da un giro radical

Tras no lograr consolidarse en la Universidad de Chile en 2022, Nery Domínguez acaba de firmar por un club de la Cuarta División del fútbol argentino.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Uno de los fichajes que más expectativas generó en la Universidad de Chile en los últimos años fue el de Nery Domínguez en 2022.

Sin embargo, el defensor o volante central no logró mostrar su mejor nivel en el cuadro azul, al igual que gran parte del plantel en aquellas temporadas marcadas por la lucha por no descender.

Tras su salida de Chile, el multicampeón argentino defendió las camisetas de Lanús y San Lorenzo. Ahora, confirmó un nuevo y llamativo giro en su carrera.

Domínguez fue anunciado como nuevo jugador de Central Córdoba de Rosario, club que milita en la Primera C, equivalente a la cuarta división del fútbol argentino.

Jerarquía, vigencia y, sobre todo, valores. Nery Domínguez eligió con el corazón y jerarquiza nuestro fútbol. Desde Area18 aplaudimos tu decisión y te deseamos lo mejor en Central Córdoba. ¡Bienvenido a casa!”, escribieron en la presentación del futbolista.

