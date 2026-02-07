;

La gran noticia que recibió Tomás Barrios antes de que se defina la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia

El tenista chillanejo dirá presente en uno de los torneos más importantes del circuito en Sudamérica.

Daniel Ramírez

La gran noticia que recibió Tomás Barrios antes de que se defina la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado se define la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. El equipo chileno está 2-0 arriba en el global, gracias a los triunfos de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo el día de ayer.

En medio de esta definición, Barrios recibió una gran noticia en las últimas horas. Se confirmó su ingreso al cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires, certamen que empezará el próximo lunes 9 de febrero.

Inicialmente, el chillanejo no era parte del “main draw” del torneo argentino. Sin embargo, el australiano James Duckworth se bajó del certamen este sábado, lo que permitió que “Tomi” entrara de forma directa al cuadro.

Así las cosas, ahora son tres los chilenos que jugarán el ATP 250 de Buenos Aires: Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Tomás Barrios.

