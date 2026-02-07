;

FOTO. Tras victoria de Tabilo: tenista serbio sufre un accidente y termina en la clínica con varias lesiones

Dusan Lajovic tuvo una difícil jornada este viernes en el marco de la serie entre Chile y Serbia por la Copa Davis.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El tenista serbio, Dusan Lajovic, tuvo una jornada para el olvido este viernes en el marco de la serie entre Chile y Serbia por la Copa Davis.

Lajovic jugó el primer partido de la serie y sufrió una derrota ante Tomás Barrios, quien se impuso por dos sets en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Horas después, el mismo tenista sufrió un insólito accidente tras la victoria de Alejandro Tabilo sobre Ognjen Milic que dejó la serie 2-0 a favor de Chile.

Terminó en la clínica con varias lesiones

Mientras los jugadores chilenos celebraban el triunfo, Dusan Lajovic chocó con una mampara de cristal cuando se dirigía a camarines. El impacto le provocó varias lesiones.

Según pudo conocer ADN Deportes, el serbio fue trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes por una contusión craneal, un corte en la mucosa oral y un posible aflojamiento de dientes.

Vale destacar que Lajovic está anotado para jugar contra Tabilo este sábado, en el cuarto partido de la serie, después del dobles. Sin embargo, hasta el momento su participación está en duda a raíz del accidente que sufrió anoche.

ADN

El momento en que Dusan Lajovic es retirado en camilla tras el accidente.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad