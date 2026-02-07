El tenista serbio, Dusan Lajovic, tuvo una jornada para el olvido este viernes en el marco de la serie entre Chile y Serbia por la Copa Davis.

Lajovic jugó el primer partido de la serie y sufrió una derrota ante Tomás Barrios, quien se impuso por dos sets en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Horas después, el mismo tenista sufrió un insólito accidente tras la victoria de Alejandro Tabilo sobre Ognjen Milic que dejó la serie 2-0 a favor de Chile.

Terminó en la clínica con varias lesiones

Mientras los jugadores chilenos celebraban el triunfo, Dusan Lajovic chocó con una mampara de cristal cuando se dirigía a camarines. El impacto le provocó varias lesiones.

Según pudo conocer ADN Deportes, el serbio fue trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes por una contusión craneal, un corte en la mucosa oral y un posible aflojamiento de dientes.

Vale destacar que Lajovic está anotado para jugar contra Tabilo este sábado, en el cuarto partido de la serie, después del dobles. Sin embargo, hasta el momento su participación está en duda a raíz del accidente que sufrió anoche.