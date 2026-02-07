Chile vs Serbia Copa Davis: qué partidos se juegan hoy, 7 de febrero, horarios y dónde ver en vivo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, sábado 7 de febrero, continúa la acción por Copa Davis, en una jornada decisiva donde Chile buscará ganar la serie ante Serbia después de los triunfos obtenidos el día de ayer.

La serie quedó 2-0 a favor de los chilenos, gracias a las victorias de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en sus respectivos duelos individuales, disputados ayer viernes.

Para este sábado, hay tres partidos programados, pero Chile podría ganar la serie sin necesidad de disputar todos los encuentros.

Chile vs Serbia: horario y orden de los partidos de este sábado

La acción comenzará a las 18:00 horas, con el partido de dobles. En esta ocasión, los chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry se medirán contra Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

Si la dupla nacional gana este compromiso, la serie concluirá 3-0 a favor de Chile. De lo contrario, se jugará el cuarto partido, donde Tabilo debería enfrentar a Dusan Lajovic, quien está en duda por un accidente que sufrió anoche.

Y para el quinto duelo, en caso de ser necesario, los tenistas anotados son Tomás Barrios y Ognen Milic.

¿Dónde ver en vivo la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis?

Los partidos no serán transmitidos por televisión abierta y se podrán ver solo por cable en la señal de DirecTV Sports, y vía streaming en la aplicación DGO, con una suscripción previa.

Además, la serie entre Chile y Serbia contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes, por su señal de radio y a través de sus plataformas digitales.