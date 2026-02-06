;

VIDEO. “El año pasado fue muy duro”: Tabilo valora su mejora física tras vital triunfo en Copa Davis

“He venido aguantando varios partidos largos y físicamente me siento entero”, aseguró “Jano” en conversación exclusiva con ADN Deportes tras su encuentro ante Ognen Milic.

El viernes del equipo chileno de Copa Davis fue totalmente dorado: triunfos en los singles de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo para poner la llave 2-0 frente a Serbia.

El “Jano” fue quien más tuvo que sufrir para vencer al sorpresivo Ognen Milic; de hecho, tuvo que estirar el partido hasta el tercer set. Tras terminar el duelo, en conversación con ADN Deportes, el número uno del país analizó todo lo acontecido.

“Estuve cómodo en el partido. Al final del primero, con un poco de nervios, pero remontó bien él. Después, en el segundo y tercero, estuve sólido junto a todo el equipo”, comenzó diciendo.

Sobre si le sorprendió el nivel mostrado por el serbio, respondió: “Yo estaba preparado para ir con todo y sabiendo que él puede jugar muy bien; viene con una racha increíble. No me esperaba un jugador menor, pero sabía que iba a venir disparando con todo y le salieron muchas”.

“Jano” también se refirió a su físico, el cual fue vital para sacar adelante el encuentro. “Desde el Challenger de Concepción he venido aguantando hartos partidos largos y físicamente me siento entero. Estoy muy contento con eso. El año pasado fue muy duro y poder aguantar todos estos partidos me da mucha alegría”, dijo.

Acerca de lo que se viene para el sábado, Tabilo sentenció: “Primero hay que ver el dobles, ojalá cerrar la serie ahí, pero hay que estar listos para cualquier partido. Estamos bien conectados por el trabajo que estamos haciendo”.

