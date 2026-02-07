No se alinean con Florentino Pérez: Barcelona abandonó el proyecto de la Superliga Europea

Hace ya bastante tiempo que se viene hablando de la Superliga Europea, un proyecto presentado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y que busca revolucionar las competencia internacional.

Sin embargo, a pesar de buscar apoyo en diferentes clubes y en diversas instancias, no logró convencer a sus pares. Con el pasar del tiempo los principales equipos fueron descartando su participación.

Como era de esperarse, el Fútbol Club Barcelona también le dio la espalda a los ‘merengues’ y durante las últimas horas oficializaron su bajada de la propuesta.

Mediante un breve anuncio en su sitio web oficial, el club catalán notificó su salida inmediata del proyecto que lideró junto a Florentino Pérez durante años.

“El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”, consignaron los azulgrana.

Este paso marca el cierre de una etapa prolongada de tensiones en el fútbol del ‘viejo continente’, donde el ‘Barça’ opta por priorizar alianzas institucionales estables.

De igual manera, la acción no es del todo sorpresiva, ya que el presidente ‘culé’ Joan Laporta había insinuado repetidamente un giro hacia posiciones más conciliadoras. En los últimos meses, el directivo mantuvo acercamientos clave con la UEFA y sus entidades aliadas.

“Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC”, comentó.