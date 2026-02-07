;

“¿Cómo va a haber crisis con un partido?”: Blanco y Negro pone paños fríos al momento que vive Colo Colo

“Yo he venido a ver los entrenamientos del primer equipo y la verdad me impresiona la seriedad con que trabaja el cuerpo técnico y los jugadores”, señaló Eduardo Loyola, vicepresidente del “Cacique”.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

A esta hora, Colo Colo no pasa del empate ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera y los dirigidos por Fernando Ortiz siguen sin mostrar una mejora en el juego, por lo que los hinchas comienzan a perder la paciencia.

Antes del inicio del encuentro, ADN Deportes pudo conversar con Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, quien le entregó su respaldo al “Tano” ante los rumores que lo ponen en la cuerda floja de la banca del “Cacique”.

Colo Colo es una preocupación constante, ganemos, empatem o perdamos. Colo Colo requiere una tensión permanente”, comenzó diciendo el dirigente.

“Yo he venido a ver los entrenamientos del primer equipo y la verdad me impresiona la seriedad con que trabaja el cuerpo técnico y los jugadores. Hay gente que anda avivando la cueca, preguntando por qué no lo cortamos”, señaló ante los cuestionamientos contra el entrenador.

Además, descartó que se encuentren en crisis como institución. “Se ha jugado un partido y ya hay gente que está hablando de crisis. ¿Cómo va a haber crisis con un partido? Esa es una percepción antojadiza. En Colo Colo tenemos el optimismo de que todo va a caminar muy bien”, sentenció Loyola.

