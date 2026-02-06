;

Un duelo de ensueño: Rangers de Talca ya proyecta fecha para el histórico amistoso ante el Rangers de Escocia

“Lo vamos a intentar para los 100 años del Estadio Fiscal”, aseguró José Luis Fernández, vocero y asesor del conjunto “piducano”.

Javier Catalán

Agencia Uno y Getty Images

Agencia Uno y Getty Images

Rangers de Talca versus Rangers de Glasgow: un partido que parece de ensueño para el fútbol chileno y los hinchas “piducanos” podría cobrar vida en los próximos años.

Según lo reportado por el medio Primera B Chile, este proyecto de “dream match” se enmarca en una serie de actividades impulsadas por la nueva administración rojinegra, encabezada por Fabián Jaque y José Luis Fernández.

Yo ya dije que el 2030 también vamos a estar trabajando para que el Glasgow venga para acá y nosotros viajemos para allá”, señaló Fernández, vocero y asesor del elenco talquino.

La fecha tentativa que marcó el dirigente no es cualquiera, ya que, además de traer a un rival totalmente identificado con la creación del club, permitiría hacer coincidir este reencuentro con otro especial festejo.

Lo vamos a intentar para los 100 años del Estadio Fiscal… qué mejor que llevar al club a distintos lugares, tremendo”, agregó José Luis Fernández.

De concretarse, el histórico cruce no solo marcaría un hito deportivo para Rangers, sino que también significaría una vitrina internacional para el club y la ciudad. La ilusión ya está instalada en Talca.

