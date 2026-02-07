;

Estudio chileno revela brecha de género en sector tecnológico: hombres lideran cargos ejecutivos

El informe revela que la mayoría de los altos cargos continúa en manos masculinas, pese al crecimiento de la industria.

Javiera Rivera

Estudio chileno revela brecha de género en sector tecnológico: hombres lideran cargos ejecutivos

Una nueva radiografía del mercado laboral tecnológico en Chile confirmó que la brecha de género sigue siendo uno de los principales desafíos de la industria.

Según el informe elaborado por IT Hunters, los hombres continúan predominando en posiciones de liderazgo. El 83% de los cargos ejecutivos en tecnología está ocupado por varones, mientras que las mujeres representan solo el 17%.

En puestos de especialistas, la diferencia se reduce, aunque la participación masculina sigue siendo mayoritaria con un 64%, frente al 36% femenino.

El estudio muestra que los cargos ejecutivos están principalmente ocupados por profesionales con formación en ingeniería, especialmente Ingeniería Civil Industrial, Civil Informática e Ingeniería Informática.

En cuanto a la formación avanzada, 4 de cada 10 ejecutivos cuentan con un MBA, mientras que casi la mitad de los especialistas posee certificaciones técnicas, lo que refleja la importancia de la actualización constante en el rubro.

La investigación también detectó diferencias etarias entre roles. La mayoría de los ejecutivos tiene entre 41 y 60 años, mientras que los especialistas se concentran entre los 23 y 40 años.

El dominio del inglés aparece como un requisito clave para cargos ejecutivos, con cerca del 80% en niveles intermedios o avanzados. En cambio, entre especialistas predominan niveles básicos a intermedios, suficientes para tareas técnicas, pero con limitaciones para funciones globales.

